中市長林佳龍、市議員楊典忠、王立任 海線聯合造勢晚會

台中市長林佳龍（中）及市議員楊典忠（右）、王立任（左）海線聯合造勢晚會，林佳龍高喊搶救林佳龍，才有進步的大台中。（記者歐素美攝）

2018-11-18 22:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長林佳龍、市議員楊典忠、王立任海線聯合造勢晚會，今天在沙鹿鹿寮成衣商圈舉行，吸引逾兩千支持者到場，林佳龍說「搶救林佳龍，才能夠有進步的大台中」，呼籲民眾幫忙拉票及投票；立法院副院長蔡其昌站台助講，則痛批國民黨是不知反省的政黨，呼籲選民教訓沒水準的政黨，並用選票告訴對岸，台灣人會用選票選出最好的政治代表，不用他們操心。

林佳龍歷數海線招商、三井OUTLET將於年底營運；捷運藍線將通到台中港；南山截水溝動工及改善海線地區淹水；爭取中央經費補助打通卅七條計畫道路；公共設施保留地未徵收，跨區重劃、還地於民，實現土地正義等海線政績，強調就是改變及進步，台中市人口已突破280萬，因社會福利、交通等各方面愈來愈好，台中好生活，大家都移居台中，希望對手不要為了選舉抹黑台中、唱衰台中。

他說，阿共除了網軍提供假新聞、假消息，也有三分之二的空污來自對岸，冬天用電少、空污卻嚴重，表示中火只是空污的一部分原因，他上任後努力改善空污，獲得環保專家等肯定，但「製造垃圾的人，卻嫌撿垃圾的人姿勢不好看」，呼籲大家站出來投票支持林佳龍，還林佳龍一個公道，「搶救林佳龍才能夠有進步大台中」。

蔡其昌則痛批國民黨為了選舉，抺黑及顛倒黑白，是不知反省的政黨，說愛河在吳敦義時「可以喝，喝起來還甘甘的」，國民黨主席吳敦義還罵陳菊「肥滋滋像母豬」，雖然事後為了選舉道歉，但其行為已對台灣民主造成傷害。

蔡其昌表示，台灣民主，政黨可以輪替，但是台灣的民主不可讓惡質的政黨用惡質的文化破壞，呼籲民眾用選票教訓沒水準的政黨，台灣人要有志氣，「我們要用選票告訴對岸，台灣人會用選票選出最好的政治代表，不用他們操心」，要用選票來表達台灣人堅持推動民主的意志。

名嘴周玉蔻則說，其身為媒體人從未感受到台灣目前面臨紅色力量的介入、壓力是如此之大，懇求所有選民站出來投給民主一票，如果你不投這一票就是中國的獨裁專權、紅色力量的開始，「如果我們在選票上不展現台灣人的意志，今年底就會是台灣毀滅的開始」。

名嘴鍾年晃則說，國民黨提名的那位小姐，從選舉至今只談空污，台中火力發電廠不是林佳龍蓋的，也不是賴清德或蔡英文蓋的，是國民黨蓋的，「自己拉屎還怪林佳龍擦得不夠乾淨」，這樣有道理嗎？今年的選舉有三項重大意義，第一是台灣的民主有沒有辦法維持下去，我們要用選票保護我們台灣的民主，台灣人自己做主；用選票肯定認真做事的人及進步的團隊；這次是執政黨的期中選舉，要用選票支持改革的力量，讓民進黨繼續改革。

相關影音