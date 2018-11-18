PTT鄉民發問：柯文哲好像沒什麼政績...

有網友在PTT發問，好像很多台北人都覺得柯文哲沒什麼政績，請在地人現身說法，引來熱議。（記者黃耀徵攝）

2018-11-18 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕網友昨（17）日在PTT發文詢問，好像很多台北人都覺得柯文哲沒什麼政績，請在地人現身說法，引來網路一陣熱議。

原PO在PTT發文表示，他看到網路影片說到台北人好像覺得柯文哲沒什麼作為，要投給國民黨候選人丁守中才有希望，他自稱不是台北人，還以為柯文哲穩上，他接著說柯文哲在網路上說了自己很多政見，卻還是很多人說他沒有做為，想請居住於台北的網友現身說法。

有許多網友看到文章，批評柯文哲說：「自己吹過頭了，選擇性忽略炮跟自己沒關係的議題，燒到自己又愛哭哭，是個liar無誤。」、「覺得所謂器官案跟1500（重陽敬老金）影響有限，以他對中國的態度及盡失人和的性格，原支持者難不流失，何況還有大巨蛋案。」、「台北燈節都被辦爛了牠還得意的咧。」

也有網友支持柯文哲，表示「活動辦爛還好，政策起碼落實的比兩黨多，也有效，怎麼不看看世大運」、「明明長照就是沒事的時候用不到，出事的時候超重要，或許往好處想，那些堅持要領1500的，家人也照顧得很辛苦，偷跑投柯（支持長照？）」