林佳龍后里掃街 立委洪慈庸挺肚陪同車隊掃街

立委洪慈庸挺孕肚陪同台中市長林佳龍車隊在后里掃街。（記者歐素美攝）

2018-11-18 18:14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長林佳龍今天上午車隊掃街行程來到后里，時代力量立委洪慈庸也以地主身分陪同拜票，大讚台中世界花博辦得相當成功，讓后里人感到非常的光榮。林佳龍指出，投票進入倒數6天，每一天都非常寶貴會全力衝刺，感謝洪慈庸相挺，考量她現在有孕在身，所以也在車上裝設了相關防護軟墊、靠枕等設備，並藉此推薦四年500公里「路平專案」政績，在這個時候派上用場。

林佳龍表示，陸續走訪各區包括市場拜票、車隊掃街，今天來到后里，因為是洪慈庸選區，他特別感謝慈庸的陪同，因為慈庸現在有孕，為了安全也請司機放慢速度，並特別在車上四周裝設防護軟墊，有充分的緩衝空間，以安全為最高原則，路線的部分也有特別檢視，因為市府推動四年500公里的「路平專案」，很多路段都已改善，在這個時候派上用場。

他提到，慈庸這幾年來擔任立委為台中爭取非常多的建設和福利，平常兩人就並肩作戰，上次洪慈庸選立委時，自己就是擔任競選主任委員，這一次選舉，在后里潭雅神也會由慈庸來負責協助輔選工作，希望市民朋友多給慈庸鼓勵，也要支持佳龍。

洪慈庸表示，林佳龍市長這四年的表現有目共睹，后里是她的家鄉，也看到后里各項成長，尤其是今年花博活動非常成功，讓后里人感到非常的光榮。

媒體追問洪慈庸，丈夫台中市政府新聞局長卓冠廷是否知情她陪同掃街，洪慈庸說，他有關心防護措施，車上的配備相當完整，為了安全起見還是會把保護措施做好，有放置保護枕頭和靠墊等等，不會有太大的危險。

車隊掃街途中，許多后里鄉親皆開心揮旗、招手回應。