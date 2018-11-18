展現參選決心 姚文智選前倒數黃金週宣布辭立委

姚文智宣布辭立委。（記者方賓照攝）

2018-11-18 18:03

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是選戰倒數黃金週，民進黨台北市長候選人姚文智下午於市府路舉辦「手護國家首都」造勢活動。姚文智表示，自己是「世界級會做事的」，為展現參選決心，他宣布即起辭掉立委職務，「姚文智沒有任何依靠，只有依靠在座每個人，不要讓姚文智孤單好不好？」

姚文智登台致詞表示，我們不但要前進市政府，也要守護「國家首都」；他說，自己近兩年飽受網路霸凌，近日被批「沒學問、沒路用」等話後，「媽媽氣到要得高血壓」，其實自己當時就和母親一樣，「在暗黑客聽不敢打開燈」，但一路還是挺過來。

姚文智說，2004年面對中國打壓，當時我們手牽手一條心，創造台灣大團結，這次圍著的是市政府、大巨蛋，相信我們表達我們的意志，也追求繼續變成國家首都的世界大城市，絕對有信心。

他強調，對於市政問題都準備妥當，就等大展身手，「我會做事，而且是世界級會做事的」、「姚文智沒有網路，不是網紅，但是我有在座的好朋友」。

姚文智表示，他的意志非常堅定，是台北市長民選以來，第一個吃台灣米長大的「首都之子」。他更說，為了表示勇往直前的決心，追求台灣價值，實現國家首都，他宣布辭掉現任立委，全力向前衝，前進市政府，「姚文智已經沒有退路，沒有任何依靠，只有依靠在座每個人」、「不要讓姚文智孤單好不好？」

姚文智說，之所以會辭掉立委，是因為昨日金馬獎的風波，有個年輕導演，只是說出台灣人的深層願望，「有我們的國家，追求幸福的生活，和其他國家平起平坐，所以我們絕對無法接受主張『兩岸一家親』、『九二共識』的柯文哲、丁守中。」