「彭斯夫人一來就找我」 張淑芬領APEC夫人時尚

張忠謀夫人張淑芬（左著粉色衣者）及美國副總統彭斯夫人凱倫彭斯（Karen Pence）（右）。（中華台北代表團提供）

2018-11-18 14:10

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕APEC（亞太經合會）領袖峰會今舉行第二天，我領袖代表張忠謀午間與日相安倍晉三會面，夫人也進行「夫人外交」，領袖伴侶今赴巴紐當地國家博物館以及郊野公園等地觀光。張忠謀夫人張淑芬笑說「Karen（美國副總統彭斯夫人）一來就找我」，因兩人都是藝術家，共同語言相當多。她也說，會方致贈每位夫人巴紐當地的特色貝殼項鍊，她看到Karen掛的時候，順手轉成比較漂亮的樣子，後來她也幫其他夫人造型，「大家最後變成這個樣子。」

APEC最後一天，大會方也舉辦伴侶活動，前往國家博物館（National Museum）及郊野公園（Adventure Park）。張淑芬說，「Karen一來就找我」，而她也正好與彭斯夫人坐在一起。

她也說，一進會場會方就贈送了一條貝殼製成的項鍊，是巴紐過去的錢幣，她自己造型成一個結，「這是比較漂亮的nature way」。她看到Karen戴的時候，也幫她造型，後來「大家最後都變成這個樣子」，而每個夫人們在一起，都像朋友一樣。

她也說，在國家博物館的時候一直和Karen在一起，「我們討論顏色的用法，也研究巴紐當地人塗在臉上的是什麼材質的東西」。媒體問到是否也會將巴紐經驗成畫，張淑芬也說她會用抽象畫的方式，來懷念這一次的旅遊。

而外界好奇她的互動對象，她也說互動最多的就是彭斯夫人，因為兩人都是藝術家，「她有25年專業，我們兩個的共同語言很多，互動也很好」。她也說日本首相安倍的夫人安倍昭惠很可愛，而與邦交國諾魯、索羅門、吐瓦魯的夫人都有互動。

她也說最值得提的是馬來西亞的夫人茜蒂哈斯瑪（Siti Hasmah），92歲了一路一起走，她記憶力很清楚，也沒有坐輪椅，還傳授健康秘方，「每天吃大蒜膠囊，用橄欖油漱口，每天鍛鍊自己走路。」

而對昨晚宴互動，她則笑說自己跟IMF執行長拉加德（Christine Lagarde）比鄰而坐，跟她個性很像。她也說，美方與張忠謀聊天聊到她，「我先生就把我帶去美國那一桌，因為他想見我」，她也說「你會收到我的禮物」並笑稱「最好要掛起來，我到你家的時候會去看。」

而媒體問及是否有與習近平互動，張淑芬則說，「我不回答這個問題」，笑說「不然我回去挨罵了。事實上我們該做我們都有做到。」

而外界關心張忠謀這兩天是否有與她分享這次來的感想，張淑芬則說「一點都沒有。」她說昨天到家已經很晚了，「頂多中間談完了我問他好不好，他說很好，完了我就不問了」。對4點鐘（台北時間下午2點）的領袖代表記者會說明，她也對記者說「我當聽眾，我跟你一樣第一次聽見。」