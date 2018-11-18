吳敦義「母豬說」 蘇貞昌批：侮辱所有女性與台灣人

對於國民黨主席吳敦義的「母豬說」，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天對此表示，國民黨糟蹋的何止是陳菊？侮辱的何止是陳菊？而是所有女性與希望台灣向前走的台灣人。（記者賴筱桐攝）

2018-11-18 11:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席吳敦義昨替高雄市長候選人韓國瑜輔選時，以台語「肥滋滋」、「大母豬」等字眼，暗罵總統府秘書長陳菊，引發爭議。民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天對此表示，國民黨糟蹋的何止是陳菊？侮辱的何止是陳菊？而是所有女性與希望台灣向前走的台灣人。

蘇貞昌今天上午至土城區車隊掃街拜票，對於吳敦義失言，蘇貞昌感到驚訝且憤怒，他表示，最大在野黨的國民黨主席，竟然可以用「肥滋滋」、「母豬」來人身攻擊一位一輩子為台灣民主自由犧牲、奉獻的偉大女性與民主先驅，為了選舉不該如此。

蘇貞昌認為，吳敦義的發言與侯友宜說鄭南榕案重來一次、再幹一次，傷害葉菊蘭和她的女兒相同，國民黨一路走來就是不尊重女性、不尊重人權，用人身攻擊的方式傷害人，「中國國民黨跟國民黨推出的新北市長候選人侯友宜真的是一脈相承、一個調」，選民樂見這樣的言論嗎？樂見這種水準的政黨與市長候選人侯友宜嗎？最有效的方式就是用選票唾棄候選人、遏止懲戒，才能讓台灣社會尊重女性、尊重民主前輩，台灣才能向前走，不會向下沉淪。

是否為陳菊感到「揪毋甘」？蘇貞昌感慨表示，當年在美麗島事件軍事法庭上，陳菊為了台灣人的民主自由被起訴，遭判唯一死刑，在最後論述時，陳菊在國際矚目的軍事法庭上，面對國民黨威權與唯一死刑，她不懼不悔，只有交代把僅有的照相機留給弟弟，當年陳菊還是個年輕女性，如此偉大勇敢，沒想到30幾年後，被國民黨現任主席跟一直站在威權那邊的威權打手、反動勢力，在選舉萬眾矚目的公開場合直接人身攻擊，「我何止是毋甘？」

蘇貞昌說，他想起當年陳菊的身影，再想到今天被不堪的糟蹋，糟蹋的何止是陳菊？侮辱的何止是陳菊？是所有的女性，更是所有希望台灣向前走的台灣人。他呼籲年輕朋友，台灣人能有今天是多少人的犧牲勇敢換來的，請民眾用選票讓這股勇敢的力量繼續前進，不要後退、倒退。