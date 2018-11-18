盧秀燕晚會破3萬人？ 林佳龍：封閉空間也能誇張

林佳龍今天上午於建國市場拜票時，針對盧秀燕晚會3萬人之說，他質疑「封閉空間也能說得那樣誇張」。（記者張瑞楨攝）

2018-11-18 09:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕小空間，大容量？國民黨台中市長候選人盧秀燕，於昨天選前黃金週末在豐原區舉辦晚會，直接喊出人數超過3萬元，卻有民眾認為，盧舉辦晚會的豐原葫蘆墩夜市場地容納人數僅約5000人，遠低1萬人，盧陣營卻喊出「3萬人」離譜數字，民進黨台中市長候選人林佳龍今天上午拜票時說，盧陣營很多言論都不實，包括律師團等署名都造假，「封閉式空間，也能講得那樣誇張」，他不計較，但盧秀燕陣營的言行，需接受輿論檢驗。

盧秀燕陣營於豐原舉辦的晚會，宣稱人數超過3萬人，網友直接留言酸盧「直接喊300萬比較快」，另有人質疑，該場地塞爆頂多就是5000人，連破萬恐怕都有問題，真的不知道3萬人怎麼算出來的？

林佳龍則於今天上午於新建國市場拜票時，針對媒體提問，他說，盧秀燕陣營的很多言論不實，包括後援會的署名造假（意指盧秀燕的律師團與獅友會後援會名單，未徵詢當事人同意就掛名，疑為冒名造假），盧陣營舉辦晚會的現場，是僅能容量5000人的封閉式空間，「也能講得那樣誇張」，我相信人民眼睛，我們不會去計較，但盧陣營也不是用這種方式造假，需接受輿論的檢驗。