吳敦義暗罵陳菊「大母豬」 韓國瑜說重話：非常不適當

韓國瑜說，他有點難過，幫他助選的國民黨主席吳敦義先生「講了一些話」，他覺得「不適當、非常不適當」。（資料照）

2018-11-17 22:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚（17日）說，這次選舉，基本上主要候選人並沒有人身攻擊紀錄，今天罵韓國瑜的，都是助選人發動；他有點難過，幫他助選的國民黨主席吳敦義先生「講了一些話」，他覺得「不適當、非常不適當」。

韓國瑜強調，寧可乾淨落選，也不要骯髒勝選，他說，他不喜歡任何選舉過程中，用隱藏性的人身攻擊，他不要，這不是他要的！

韓國瑜說，他也認為詹雅雯受了委屈，但不知到是真韓粉或假韓粉霸凌攻擊，呼籲熱愛韓國瑜的支持者，拜託大家尊重他的決定，希望這是乾淨選戰，沒必要搞得劍拔弩張。

韓國瑜說，他要以高雄市長候選人身分，呼籲所有人不分政黨立場，要助選的，不要口出惡言、不要人身攻擊，貶低台灣民主價值。

吳敦義今天在高雄市雲林同鄉會幫韓國瑜拉票時，為已故的考試委員黃俊英抱不平，還說：「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，暗指總統府秘書長陳菊造假「走路工事件」。

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