暗罵陳菊大母豬惹議 吳敦義失言紀錄多

2018-11-17 18:46

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨主席吳敦義今南下輔選時，提及已故考試委員黃俊英因走路工事件輸掉高雄市長選戰，竟罵：「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像豬母。」挨轟失言；事實上，這已非吳首次言論惹議，過去包括「白海豚會轉彎」、「無薪假應得諾貝爾獎」等言論，也都引起網友一片撻伐。

2009年12月間，吳敦義在電台談論統獨議題時，曾脫口表示：「只有不負責任者或白痴，才會覺得應該搞個獨立國。」當時就已引發爭議，事後吳敦義對此致歉，並表示「或白痴」3字是贅字，應該收回。

但到了2010年7月間，針對國光石化開發案可能阻斷白海豚洄游路徑，吳敦義受訪時表示：「白海豚自然有牠生存、游水的路徑，牠也會轉彎的呀！」再度挨轟失言。

2010年8月，吳敦義出席「創造就業貢獻獎」表揚活動時表示：「台灣在前年、去年有一個創新的理念叫無薪假，其實應該得諾貝爾獎。」引發勞工團體不滿，但事後吳敦義上節目否認曾有這段發言，「我絕對沒有講過發明無薪假可以得諾貝爾獎，我哪有那麼白痴！」

2011年7月，前總統李登輝接受媒體採訪時，質疑吳敦義說話不可信，身旁一名女記者隨即說出「白賊義」3字，事後吳敦義回應，罵他這3個字的王玉雲已經「病死異鄉」，「不希望李前總統也學王玉雲老先生，學得那麼快。」也被質疑言論不當。

2013年5月，針對國內爆發毒澱粉事件，時任副總統的吳敦義在高雄科工館活動上致詞表示：「沒有那麼多毒啦，有毒就不要去吃。」也被網友批評是在說風涼話。