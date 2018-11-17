韓國瑜北漂廣告惹議 網友質疑女主角、導演說法矛盾

2018-11-17 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜14日推出最新競選廣告《孩子回家紀實篇》中，26歲的富邦悍將啦啦隊成員「安妮」吳尚樺，淚訴自己北漂10年，遺憾無法回去見爺爺過世前最後一面，事件引起熱議。影片導演與吳尚樺在事後都對此事做出回應，但被網友發現說法「二日三變」，認為這才是會被非議的原因。

吳尚樺在《孩子回家紀實篇》影片中表示，在台北生活已逾10年，爺爺奶奶過世時，自己都待在台北，「事情忙一段落之後才回去」，遺憾無法見到親人最後一面，一度忍不住落淚。知名球評石明謹對此批評，指親人過世不回家，卻為了投韓國瑜一定要回家，痛批「不孝到令人想哭」。網友也酸「爹親娘親沒有韓導演親」。

該片導演導演蔡雅馨昨（16日）下午在臉書表示，「吳尚樺當時還是學生，那是一段心境的過程」，故事也是真實事件，希望大家發揮同理心，不要扭曲事實；吳尚樺昨深夜則用臉書親自回應，「爺爺過世是在3年前，她在上班途中接到家人電話說爺爺進加護病房，就盡快搭乘高鐵返家，沒想到還是來不及見到最後一面。」並表示造成公司困擾非常抱歉。

對此，有網友在PTT發文表示，吳尚樺在影片中說「事情忙一段落之後才回去」，導致被批評與她是否支持韓國瑜無關，只要是心裡存在「孝順」念頭的人，都會不滿這個說法；接著導演在臉書指出，吳尚樺當時只是「學生」，再接到了吳說的「事情忙一段落之後才回去」，這無疑是火上加油。

該網友表示，吳尚樺後來又改口「上班途中接到家人電話說爺爺進加護病房，就盡快搭乘高鐵返家」，等於是打臉她在影片中「事情忙一段落之後才回去」的說法。網友強調，吳尚樺會被罵的原因，不是因為她支持韓國瑜，而是拿爺爺來消費支持韓國瑜，說法一變再變更明顯是為了杜悠悠之口。

其他網友也留言表示，「這劇本情節漏洞真多」、「忙自己的事情沒回家 然後說是北漂的錯 我只能說真的有夠爆笑」、「韓導粉繼續裝沒看見 反正就是綠共霸凌拉」、「前後三種不同說法，越描越黑」、「就劇本漏洞太大 被抓出來又在那邊哭哭」。