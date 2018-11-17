莫健示警假新聞影片遭下架 AIT：歡迎上臉書觀看

AIT將影片上傳臉書，歡迎對莫健專訪內容有興趣的民眾可上臉書觀看。（圖擷取自AIT臉書上傳TVBS製播之影片畫面）

2018-11-17 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）主席莫健日前接受TVBS專訪時指出，有外部勢力介入台灣選戰，散播假消息以影響輿論，然而該專訪影片及相關新聞僅上架一日就遭TVBS自行刪除，引發輿論譁然。AIT今天表示，歡迎民眾至AIT臉書觀看被T台刪除的訪問片段。

《壹週刊》早前報導，莫健向我國示警，指本次九合一選舉有外部勢力介入，在網路上散播假新聞及假消息，不料這段專訪新聞僅播出一次就遭下架，質疑專訪影片「被消失」背後暗藏玄機。對此，TVBS痛批《壹週刊》的報導「偏離事實，預設立場，未待查明事實真相即刊出，違反新聞倫理，本公司新聞編輯政策自有定見，不會容許外界的干預」。

針對這次專訪新聞遭下架事件，AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）今天向《中央社》表示，TVBS刪除影片的原因應由T台自行說明，若民眾對莫健受專訪的影片感興趣，可至AIT臉書上觀看由AIT備份上傳的版本。

針對莫健示警的內容，民進黨新北市長候選人蘇貞昌表示「台灣應更加堅守民主價值，不能讓境外勢力目的得逞」；民進黨台中市長候選人林佳龍指出「全球都在關注台灣這次選舉，看民主是否可以自我防衛」；高雄市長候選人陳其邁則認為「中國過去數度介入台灣選舉，如此明顯的事實，相信高雄市民會一起守護高雄」；國民黨台北市長候選人丁守中則呼籲「台灣選民眼睛要睜大，不受外面影響。」

相關影音：