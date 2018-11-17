張忠謀與彭斯APEC雙邊會談 沒有彭習會

美國副總統彭斯上午在結束大會發言後，下午與張忠謀進行雙邊對話，並讓國際媒體捕捉畫面，成為史上台美公開層級最高的會面。（擷自外交部推特）

2018-11-17 12:56

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕APEC領袖峰會今起跑，上午張忠謀已抓緊時間與新加坡總理李顯龍先進行雙邊會談，而美國副總統彭斯上午在結束大會發言後，下午也與張忠謀在郵輪泳池邊高調進行雙邊對話，讓國際媒體捕捉畫面，成為史上台美公開層級最高的會面。此外，外界傳出可能會有彭習會，媒體也報導彭斯在本次APEC，不會與中國官員有任何會面。

張忠謀在APEC雙邊會談今起跑，各國領袖已陸續抵達巴紐莫斯比港，目前已見過李顯龍、彭斯，日本首相安倍晉三下午2點左右抵達，若有時間，也有望與其碰面。

而上午彭斯及中國國家主席習近平都在大會CEO高峰會進行發言，彭斯針對中國以「一帶一路」援助太平洋島國怒嗆中國，並呼籲各國應要保持獨立性「美國會提供更好的選項」、「我們不會帶來重重束縛的一帶一路」。他也向各國喊話，「不要接受外債，假如你必須在獨立性上妥協」。

彭斯也在發言中再度抨擊中國不尊重他國獨立性，呼籲中國「尊重鄰國的獨立性，擁抱自由和互惠的貿易，維持人權及宗教自由。」

而彭斯在午間大會發言結束後，下午隨即與張忠謀在會議所在的郵輪泳池邊進行雙邊對話，就美台及美中關係議題交換意見。由於在公開場合位置相當顯眼，已有外媒拍攝到畫面，紛紛詢問台灣領袖身分，此高調會面也是有史以來台美最高層級公開會面。

而外界原本預期本次將有彭習會，但美中關係目前未見和緩趨勢，在上午彭、習雙方均強硬發言後，媒體也報導本次APEC彭斯並無任何與中國官員會面的計畫。