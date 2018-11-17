韓導新定義？ 網友起底北漂男孩身分驚：這樣也算...

國民黨高雄市長候選人韓國瑜強打北漂議題，有網友發現來自高雄岡山的大學生，實際上是至嘉義唸書。（圖擷取自YouTube）

2018-11-17 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜主打北漂議題，競選廣告《孩子回家紀實篇》，26歲的富邦悍將啦啦隊成員「安妮」吳尚樺因住台北，遺憾沒見到爺爺最後一面，引起討論。此外，有網友發現另名來自高雄岡山區的大學生，實際就讀嘉義縣南華大學，質疑「這樣也算北漂？」

臉書粉專「聞賤會文創」指出，21歲至外縣市求學的大學生蔡耀順，被起底是在嘉義縣大林鎮的南華大學就讀，貼文提到「從北高雄的岡山，到嘉義大林，開車不塞的話，不用1.5小時」，搭乘火車或高鐵或許還會更快，質疑「這樣也算北漂？」，要韓國瑜「不要再消費利用無知年輕人當砲灰了」。

網友則回應「騎機車大概三個小時，我騎過快十趟...」、「原來唸書都叫北漂，韓導的新定義」。

「視網膜」陳子見在臉書嘲諷說，從高雄漂到嘉義唸書若也能算北漂，「那麼到台北定居，應該就是北棲了」。政大教授陳芳明則認為，「北漂」一詞是在抄襲北京，根本不符合台灣現況，似乎把台灣變成無盡的天南地北。陳芳明舉例，在中國，北漂是從廣東、江西北漂到北京，高雄到台北怎算北漂。