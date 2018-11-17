竹市長陸戰開打 林智堅法寶就是它

2018-11-17 11:37

〔記者王駿杰／竹市報導〕選戰進入關鍵倒數，候選人紛紛展開地毯式拜票，但竹市「陸戰」早已開打。

從9月17日至今，選戰創意點子王林智堅以「小智號行動宣講車」走遍各宮廟、集會所，推出創新米粉場，他自帶巨型螢幕、燈光效果與馬戲團表演，串連各議員候選人發想各種創意梗，吸引民眾參與。

林智堅競選總部今天指出，「小智號行動宣講車」17日晚間在科園里與東區市議員候選人曾文濤舉辦了小智號第45場最終場，共累積一萬參與人次。

林智堅競選總部表示，米粉場是選戰中最道地的方式之一，林智堅搭配韓系快閃車「小智號」舉行，讓播放影片音樂等聲光效果成為林智堅「廟口開講」的基本配備，政見發表更生動。

林智堅競選總部說，米粉場的人數是觀察候選人支持度的好機會，小智號為林智堅為幸福特攻隊12位議員候選人輪番站台，起初每場次以200人去規劃，但不知不覺200人已是基本盤，常有人數兩倍爆棚的情況發生。

林智堅競選總部說，近日甚至有民眾響應「大桔大力挺小智」的活動，主動送上六號橘子、補品等小物，更有一位年約5歲的小妹粉絲，參與多場小智號，先送上橘子，隔幾天又送上橘子汽水，不僅展現選民的創意，也展現堅粉的高黏著度。

林智堅競選總部指出，目前小智號跑宮廟的任務已暫時結束，但未來將加入車隊掃街，以行動式的大螢幕穿梭大街小巷，增加可看性，希望觸及更多民眾。