「人生短短幾個秋」網敲碗原唱跨年合體 吳蕚洋：我非常期待

2018-11-17 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長候選人吳蕚洋因日前在公辦政見發表會上演唱《愛江山更愛美人》，一唱成名，也引來原唱李麗芬大讚「唱得比我還溫柔」。面對網友鼓吹兩人合體跨年演唱，李麗芬表示目前尚未接到市府邀約，不過「若有適當酬勞，願意和吳萼（蕚）洋在跨年晚會合體。」吳蕚洋則在今（16日）受廣播節目專訪時回應「非常期待。」

因吳蕚洋清唱而老歌翻紅的《愛江山更愛美人》，是1994年李麗芬的作品。短短不到一週的時間，原曲MV點閱次數上升至461萬，令李麗芬笑稱嘗試了當「網紅」的機會，至於不少網友在底下留言「敲碗合體」等，她自認「柯市長不會答應的」，不過若有適當酬勞，會願意與吳同台，「我可以開心上台，台上台下的朋友一起合唱。」

據《聯合報》報導，吳蕚洋今上電台接受專訪，在聽到李麗芬回應網友們「跨年合體」時，表態願與他同台的立場後，也表示「那我非常期待」，還笑說屆時若選上市長，就變成市長合唱，大概是全世界爆冷門了。

吳蕚洋也在節目中補充，這首《愛江山更愛美人》是他近兩個月往返居住地台北與工作地花蓮時，無意間哼起的歌，他還稱自己也會唱周杰倫的歌，並讚賞周的編曲豐富，不過平時最常唱的其實應該是陳昇的「鼓聲若響」。