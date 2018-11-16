魏明谷和美造勢晚會 林佳龍：中彰崛起引領台灣

林佳龍參加魏明谷造勢晚會，希望鄉親讓他們和桃園市長鄭文燦再次連任，再次為鄉親服務。（林佳龍競選總部提供）

2018-11-16 22:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍今（16）晚參加彰化縣長魏明谷造勢晚會時表示，現在我們遇到逆流要把台灣帶回30年前那個時代的政治，我們要用選票來捍衛台灣的民主，捍衛台灣人的未來，中彰崛起、引領台灣，期待選出真正能代表台灣的地方首長魏明谷。

林佳龍今晚出席「堅持1定對的事 魏明谷縣長競選連任和美造勢晚會」，包括桃園市長鄭文燦、和美鎮鎮長候選人陳文彬以及資深媒體人林育卉等人到場站台力挺。

林佳龍致詞時表示，今天和文燦市長一起來為魏明谷縣長站台，期待台灣人民再次給我們連任，我相信選對人做對事，4年可以改變一個城市。桃園改變了進步了、台中改變進步了，我們彰化也改變也進步了，進步是看得見。

林佳龍也說，台中和彰化約400萬人，是中台灣共同治理的區域，4年前，他和明谷都是立委，同時辭去立委、同時當選縣市長。再9天，讓我、明谷以及文燦再次連任，再次為鄉親服務；而台中今年的大喜事花博，有1/3的花就是來自彰化，台中花博就是中彰的花博。

林佳龍強調，和明谷縣長有很多共同的政見，現在都在實現中，我們是一河的兩岸，共飲大肚溪水，一定要共同發展。其中，3橋政見，第1座就是溪尾大橋，跨過彰南路已經動工；第2座，捷運綠線延伸到彰化，未來進一步延伸到和美鹿港。第3橋，從和美跨到大肚，讓台中跟彰化連在一起，共榮發展。

拜託大家，讓他們當選，讓他們一起來完成這個目標，跟中央同一個政黨，把過去還沒做的，未來4年通通把它完成。