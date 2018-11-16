秋後算帳廣告發酵 詹江村告了王浩宇 又對人事處長提告

2018-11-16 19:20

［記者謝武雄／桃園報導］市議員詹江村於14日控告綠黨市議員候選人王浩宇等三人於網路刊登廣告，質疑詹江村向平鎮區公所調閱近半年來異動人員資料，這是「還沒秋後就要算帳」；對此，詹江村今天召開記者會，澄清只是要人員異動數據沒有個資何來秋後算帳，此外人事處提供錄音帶給王浩宇，已經成為市府的東廠，而王浩宇就是錦衣衛，他會對人事處長張建智提出告訴。

市府表示，詹江村透過助理要求提供平鎮區公所人事異動資料，市府沒有側錄，也沒有錄音檔，也沒有提供錄音檔給王浩宇；另截至目前為止，市府並未提供平鎮區公所人事異動資料給詹江村，張建智則以一切進入司法程序，婉拒發言。

詹江村表示，「我是中壢人」臉書，於8日播出舒翠玲參加平鎮區公所會議，因為不滿座位順序調動對現場公務員咆哮影帶，為此，舒翠玲於9日公開道歉；由於舒翠玲是於4月參加該場會議，卻拖到選前爆料，讓人質疑動機不單純，加上王浩宇宣稱是公所離職員工提供的影帶，但據他了解，平鎮區公所民政課半年來根本沒人離職，才會向人事處調區公所近半年來人員異動數據。

詹江村說，12日當天是他的助理到市府議員休息室，請參議吳樺光聯絡人事處派員到休息室，希望人事處提供人員異動數據，但不要個資，事後人事科再度與電話確認，沒想到王浩宇等3人於14日刊出「還沒秋後就要算帳」網路廣告，還揚言手中握有錄影帶，會於選前公布讓他落選。

詹江村說，這很明顯的是人事處設局偷錄，還好他的助理很聰明，特別言明只要人員異動數據，並不要個資，他要控告市府張建智妨害秘密、瀆職罪。

王浩宇說，他是接獲平鎮區公所人員投訴，詹江村跨區要查平鎮區公所人員異動資料，由於距離舒翠玲事件僅三天，讓基層員工人心惶惶，他手中握有當事人投訴及市府相關單位求證電話。