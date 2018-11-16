為大巨蛋發聲12年 游藝批國民黨始作俑者、柯文哲惡劣幫兇

2018-11-16 15:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕已經為大巨蛋問題發聲12年的社民黨台北市議員候選人游藝，今天上午到大巨蛋前向國民黨副主席郝龍斌和台北市長候選人丁守中抗議，要求回答圖利遠雄等問題，游藝痛批，國民黨是始作俑者，柯文哲則是讓大巨蛋越蓋越滿的惡劣幫兇。

游藝今早向郝龍斌喊話表示，當初大巨蛋建照是郝龍斌發的，不按圖施工是郝龍斌放任的，還簽下零權利金圖利遠雄財團的BOT契約，郝龍斌事後對此表示，大巨蛋在2010年透過環評，要求減低量體百分之17，監察院報告清楚說明，減低量體百分之17折現值143億元，所以郝龍斌任內針對大巨蛋安全、量體和規劃做了清楚說明，這中間有什麼弊案可言？是柯文哲違法勒令停工，留下爛攤子，應該去問柯文哲。

游藝表示，他2008年向監察院陳述，2009年監察院公開糾正認定大巨蛋有39項缺失，郝龍斌從2009年到2014年，6年多來，沒有改回來任何一個字，大巨蛋建照是2011年6月30日發的，不按圖施工問題都在郝龍斌任內，他應該要回答問題。

游藝說，郝龍斌完全沒有回答他的問題，只是在吹噓減低大巨蛋量體，大巨蛋量體本來就違法，招商公告總樓地板面積31萬多平方公尺，郝龍斌核准的建照是49萬多平方公尺，多給遠雄5萬坪，沒有刪掉多少東西，監察院糾正契約，檢察官起訴議約過程零權利金圖利財團。

游藝強調，他對事不對人，不是只對國民黨，之前也向柯文哲抗議過，國民黨是始作俑者，柯文哲則是讓大巨蛋越蓋越滿的惡劣幫兇，所有問題從馬英九時期走到現在，沒有模糊任何焦點，誰的時間做什麼事情就應該負責。

游藝表示，柯文哲上任後遠雄不按圖施工違反建築法，遠雄工程延宕違約，柯文哲在2016年6月都已經發了公文，限期3個月沒改善就要解約，結果也沒有解約，沒有解約還跟遠雄密會後，後面整個轉向，讓遠雄可以一直蓋下去，他們推給行政法院判決部分復工工項，但是其實外牆完全不需要做，原本鋼板鎖好就可以了，遠雄上漆保養就沒有鏽蝕問題，為什麼要讓遠雄把全部屋頂都蓋起來？復工工項是市府核准，不是行政法院核准，不要模糊焦點。

游藝提出自己的解方，他說，應該要立即解約，大巨蛋解約的話，當初遠雄總投資金額是260億元，依照BOT契約，可以主張是違建不要買，要拆屋還地，進入法律訴訟程序後，最糟糕情況是法院判決要賤價收購，花錢把房子買下來，現在施工進度百分之80，他是一個違建，遠雄違約可以向他們求償違約金，200億就可以解決。

游藝說，後面旅館辦公大樓淨賺640億元，扣掉興建成本和人事費用還有賺，解約後，解約後公開資料，把利弊得失告訴台北市民，他主張大巨蛋商場影城拆掉變公園，如果市民決定要保留當然也是可以，重點是讓市民自己選擇，共同討論。