獨家》台美互動再突破 APEC峰會張忠謀將與彭斯雙邊會談

台灣領袖代表張忠謀（右）與夫人張淑芬，今啟程赴巴布亞紐幾內亞出席APEC領袖峰會。張忠謀將與美國副總統彭斯舉行雙邊會，將是台美APEC領袖會談的最高層級。（記者朱沛雄攝）

2018-11-16 13:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太經合會（APEC）領袖峰會本周末將在巴布亞紐幾內亞登場，據了解，台美雙方已敲定領袖代表張忠謀與美國副總統彭斯舉行雙邊會談，將是台美APEC領袖會談的最高層級。外交部對此僅表示積極安排中，沒有可說明事項。

台積電創辦人張忠謀代表蔡總統擔任今年APEC領袖，與夫人張淑芬今天上午（16日）搭乘專機前往巴紐，出席領袖峰會。今年APEC主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」；蔡總統宣布領袖代表人選時表示，借重張忠謀在國際產業界的地位，是代表國家參加APEC的不二人選，蔡總統行前也要張忠謀以「總統的心情」與會。張忠謀今天出發前也說，「我會do my best」。

張忠謀此次與會，和美中等APEC各國領袖的場中互動以及雙邊會談安排，成為關注焦點。外交部對此持開放態度，表示將積極爭取，美方上周則表示還在安排行程，尚未定案。中國外交部則老調重彈，搬出「一中原則」警示說，任何一方都應恪守「一中原則」，「不要搞什麼小動作」；外交部則回批中國「無權說三道四」。

惟據了解，台美雙方已敲定張忠謀與彭斯的會談行程，這將是台美APEC領袖互動以來，台美雙邊會談的最高層級。2012年領袖代表連戰與美國國務卿希拉蕊會談，2016年、2017年APEC領袖代表宋楚瑜則是與時任美國國務卿凱瑞和國務院政務次卿向農舉行會談。

外交部並未證實此事，僅回應表示APEC各項相關活動仍在積極安排中，目前尚無任何可說明事項。