黨產會擁起訴權和判決權？ 黨產委員：趙守博杜撰法律沒有事項

2018-11-16 11:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕讀者投書也有假消息！行政院黨產會發現，前行政院秘書長趙守博在網路發文聲稱，黨產會同時擁有調查權、告發權、起訴權與判決權，違反現代刑事司法強調的起訴者與審判者應分立；對此，黨產會委員今日痛批，趙是美國法學博士，竟公然杜撰不當黨產條例所沒有的事項，傳遞虛假訊息汙衊黨產會。

趙守博今日發表「不容轉型正義被扭曲，不容威權統治來肆虐」一文指出，《政黨及其附隨組織不當取得財產處分條例》所設立的不當黨產處理委員會，為一隸屬於行政院的行政機關。這樣的一個行政機關竟實質上同時擁有調查權、告發權、起訴權與判決權，根本違反現代刑事司法所強調的起訴者與審判者應分立，應不得同屬一人一個機關的維護人權與正義的基本原則，也與無罪推定的根本精神相違背。

趙守博聲稱，民進黨政府用違反憲法審檢分立、違反刑事司法所強調的同一人同一個機關不得同時又是告發者、起訴者和裁判者之基本法則而設的不當黨產處理委員會，不管其出發點如何有道理，其所作任何裁定都是不符合公平正義、不符合法治基本精神的；都在憲法和一般法理及正義面前，站不住腳的。

黨產會委員強調，黨產會作為行政院三級獨立機關，主要工作在於進行黨產清查與追討相關處分。相對人若有不服，亦可依法提起行政救濟。趙守博先生所稱起訴與判決權，從何而來，令人充滿疑竇？

委員痛批，尤其不當黨產條例全文網路上垂手可得，趙守博身為資深法學博士，在不閱讀法條內容情形下，居然公然杜撰法律所無的事項，傳遞虛假訊息，讓人遺憾。