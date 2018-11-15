直搗韓國瑜戶籍地 陳其邁：捷運延伸林園2年內動工

陳其邁承諾捷運紅線延伸林園2年內動工。（記者洪臣宏攝）

2018-11-15 23:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統府祕書長陳菊、民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚（15日）參加「林園挺其邁晚會」，直搗國民黨市長候選人韓國瑜戶籍地，陳菊痛批韓國瑜是「到此一遊」，陳其邁則說，韓國瑜戶籍在林園，卻只有競選活動才看得到人，高喊支持高雄囝仔。

陳菊這屆市長選舉在林園區拿下76.43％選票，得票率為原高縣區第一名，未料韓國瑜的戶籍地就遷到這裡，讓林園區在這次市長選舉別具意義。「林園挺其邁晚會」選在鳳芸宮前廣場舉辦，3名黨籍市議員候選人蔡昌達、韓賜村及李雨庭也到場造勢，支持者擠爆會場。

陳菊細數她在林園陸續投入72億元的相關建設，還透露向總統蔡英文爭取捷運紅線從小港經鳳鼻頭延伸到林園的過程，不惜對總統說，不答應「我會很有意見」、「大家歹看面」，而林園鄉親會失望、委屈，總統蔡英文支持林園人，日前到林園輔選時，已經親口承諾推動該案，她要大家感謝蔡英文及行政院長賴清德支持。

陳菊諷韓：只是「到此一遊」

陳菊說，因此，必須選出有能力、有效率、能最快讓捷運紅線延伸案動工的人，陳其邁就是她的接班人。

她話鋒一轉說，有人將戶籍遷到林園 ，只是「到此一遊」，如果讓靠著「左腳、右腳攪一攪」、「肖話練一堆」的人當選，價值是什麼？

陳其邁說，他從事公職23年，不論是八八水災、八一氣爆，都一直跟高雄在一起，他說，1124以後捷運延伸林園是「美夢成真」，他會在2年內動工。