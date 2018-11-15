段宜康再批又昱公司逃漏稅 籲侯友宜公布帳冊

民進黨立委段宜康15日在民進黨團舉行「抓到了！侯辦承認侯友宜逃漏稅？」記者會，並公布相關數據資料。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-15 16:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委段宜康今天上午召開記者會，持續針對國民黨新北市長候選人侯友宜的土地資產提出質疑。段宜康說，侯友宜家族企業又昱公司去年以23％稅率申報所得稅，其實需要檢具足以證明營業成本與費用佔到收入77％的帳冊、憑證，以又昱公司平均一年收入2000萬來說，等於去年就需要檢具1500多萬的帳冊；段宜康呼籲侯友宜，儘速公布相關帳冊，以示清白，否則國稅局應介入調查，到底有多少涉及造假、浮報的帳目。

段宜康今天在立法院召開記者會指出，營利事業所得稅一般分成三個等級，以又昱公司的「6811-12不動產租賃業」為例，所得額標準是23％，也就是檢具足以證明營業成本和營業費用，佔到收入77％的帳冊、憑證，以收入的23％為淨所得報稅，就不大會被查帳了；營業事業所得稅若是報到33％，不用準備帳冊、發票，國稅局也不會查帳。

段宜康批評，侯友宜家族企業又昱公司之所以僅申報23％、而非33％所得稅，就是因為「貪心」，貪心到「連10％都要省」。段宜康說，又昱公司經營大群館收入一年至少有2000萬，不僅成本低廉，也沒有建築物維修等成本費用，經他計算，去年又昱公司需要繳的稅應該是323萬，不是78萬、也不是後來補繳的112萬，光是去年就「跑掉200多萬」，如果回推到2014到2016年當然就不只。

段宜康批評，請侯友宜與發言人儘速出面向社會大眾交代，又昱公司從跟文化大學簽約後，租金從1500萬漲到2000萬，「每年成本支出是多少」，請他把跟國稅局申報的帳冊憑證拿出來給大家看看。

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