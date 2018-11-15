笑稱吳敦義時代「愛河水可喝」學者諷：喝完直接進墳場

2018-11-15 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜14日在岡山舉辦造勢晚會，一名韓國瑜粉絲受訪聲稱，國民黨主席吳敦義過去擔任高雄市長時，「愛河的水是可以生喝的，還很甘甜。交給了謝長廷，才搞爛的！」但說法遭網友酸爆。對此，實踐大學助理教授蔡亦竹諷刺的說，喝完可能就直接扛去「覆鼎金」種（送進墳場）。

昨天一名韓國瑜粉絲接受電子媒體訪問時表示，20多年前，吳敦義還在當高雄市長的時候，愛河的水是可以喝的，而且水還「甘甜」，結果交給下一任市長謝長廷後，連游泳都會腹瀉。誇張言論遭網友狠酸，臉書粉專「台灣回憶探險團」也PO出20年前的某報報導，顯示有「港都愛河變色 吳敦義致歉」、「河水髒臭 選手戴口罩划龍舟」等標題，直接打臉該名韓粉的說法。

針對該名韓粉誇張的言論，學者蔡亦竹諷刺的說「吳敦義時代愛河水當然可以喝了。只是喝了會不會扛去『覆鼎金』種而已」（覆鼎金為高雄知名公墓，扛去「覆鼎金」種意旨直接進墳場）。蔡亦竹強調，這不是政治文，這根本是侮辱所有台灣人的智商！

常評論時事的奇美醫院醫師陳志金也酸說，「說出國民黨執政時期高雄愛河的水可以喝的人，『我想當年他是真的喝了～』」。

網友也留言酸說，「不管他嗑了什麼，都給我來一點！」、「喝久了毒素長久以來的累積才會說出這樣的話吧」、「韓粉的睜眼說瞎話也真是一絕啊，令人嘆為觀止」，也有網友反諷，「20幾年前去高雄讀書時，當時愛河不只可以喝，還常常可以看到一群群逆流往上游的白海豚呢~~」。