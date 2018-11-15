韓國瑜被批抄襲高市府政策 陳其邁酸：邊抄邊罵不太好

2018-11-15 11:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市代理市長許立明，昨晚指國民黨高雄市長候選人韓國瑜近期釋出的14項政見內容，「使用」高市府行之有年的政策。對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁今天表示：「抄襲當然是好事，至少比天馬行空的政見來得好」。

許立明昨晚透過臉書聲明，歡迎韓總無限期抄政績，這是對高市府的肯定！許立明指出，所謂義勇軍抄襲及變造影片，這是違法且不被社會大眾所認可；但韓總近期釋出的14項政見內容，「使用」高市府「行之有年」的政策，他鄭重聲明完全不介意，「歡迎韓總抄寫並使用，我們不收版權」，他並在臉書上彙整韓陣營抄寫的高市政策。

媒體今天詢問陳其邁，對韓國瑜疑抄襲高市府政策的看法?陳其邁答說：「市政府的政策，韓主委覺得不錯、願意做，抄襲當然是好事，至少比天馬行空的政見來得好，但也不希望一面抄襲、一面罵不太好。」

另針對韓國瑜表示民進黨不斷抹黑、抹紅他，陳其邁今天反駁說，大家很清楚，政見會的耳機事件，從辯論一開始就有人預告，到辯論結束有100多篇的ptt網路，系統性抹黑的作為，都是支持韓國瑜的網軍系統抹黑。

他說，消防員余泰運支持他之後，網軍就抹黑他說是人格分裂，從文化人一直抹到文化團體，到社運團體，消防員都抹黑，其實候選人應該要堅定制止譴責，不能發動義勇軍或系統性的網軍抹黑行為。

陳其邁指出，到現在越抹越離譜，連詹雅雯也被發動網軍攻擊，他覺得蠻心痛，政治場域大家可以表達百分之百言論自由，我們都尊重，「但這一系列作法，是系統性特定帳號抹黑，對台灣民主是傷害。」