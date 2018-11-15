王威中爆國稅局吃案 侯友宜家族還逃稅2千萬

王威中質疑國稅局4招協助侯友宜逃漏稅。（記者郭安家攝）

2018-11-15 11:54

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜家族的又昱公司將房產租給文化大學大群館，違反「都市計畫法」、漏繳稅；監察院發現侯補稅100萬，侯陣營解釋因大群館營所稅調整、並非欠稅。但向國稅局檢舉的台北市議員王威中說，國稅局7月踢皮球掩護侯家逃漏稅，且8月12日就結案不查，但侯家還欠2000多萬元的綜合所得稅，國稅局形同吃案！難道是「侯稅局」？

王威中上午開者會公布與國稅局間函文，指他6月28日向北區國稅局檢舉大群館土地所有權人、侯友宜妻子任美鈴，及又昱公司逃稅，北區國稅局7月2日回函表示該案非屬他們管轄範圍，皮球踢給台北國稅局。台北國稅局7月5日又函覆指此案不是他們管，皮球再踢回北區國稅局。

他表示，7月12日台北國稅局認了，表示任美鈴案在他們管轄範圍，但又將昱公司案退回北區國稅局。7月18日北區國稅局再表示，又昱案不是他們管的，因此轉給北區國稅局板橋分局。

王威中表示，傻眼的是，台北國稅局7月23日向他去函，指他檢舉所附資料不足，要求10日內提供任美鈴與其銀行土地信託契約書、又昱公司承租任美鈴持分土地的租賃契約書及付款證明，或該公司無償使用的使用借貸契約，沒有補件就不受理；王直呼，「這些資料都是逃漏稅當事人才有，我怎麼可能提供我沒有的佐證資料？」

王威中不滿，國稅局踢了3禮拜的皮球，8月20日即回函結案。雖然侯家日前補營所稅100萬元，但任美鈴持有大群館土地，又昱公司每年也約要繳近900萬元地租給任美鈴，估計侯夫妻每年綜合所得稅約300多萬元，國稅局7年可再追稅2000萬元還給人民，如今國稅局也不查了！國稅局不是姓侯的，不可以當「侯稅局」，不可遇到選舉就放假轉彎。