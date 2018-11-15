國民黨發表催票廣告 批蔡英文幻想境外假消息網路霸凌台灣

2018-11-15 10:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天召開記者會發表選前催票廣告「蔡政府執政，人民受苦」CF，發言人洪孟楷表示，這支影片是要告訴大家在過去2年多來，台灣民眾的生活不好過，經濟也沒有起色，罪魁禍首就是蔡英文總統，蔡英文當家無法把台灣帶向更好的方向，呼籲所有台灣人民在24日投票當天用選票否定蔡英文。

洪孟楷表示，蔡英文昨天在臉書上提及有勢力不斷用假消息、網路霸凌在打壓台灣，這是蔡英文無法面對自己執政無能，只能不斷跳針影射、抹黑、幻想有假消息、網路霸凌在打壓台灣，他並質疑，如果蔡英文身為國家元首，卻無法保護台灣的生活，讓境外勢力影響台灣，為何過去國民黨執政時期沒有這種情形？這證明蔡英文自己無力治理台灣。

洪孟楷指出，這2年多來民眾最有感的問題，包括農產品滯銷、大停電、空污等問題，這些問題的成因難道是有境外勢力造成？國民黨這支廣告片是把民眾的心聲，簡化為廣告影片，並對比過去蔡政府的諸多「幹話」，讓人民與蔡政府對話，一般人民想要過好日子，但蔡政府卻是只想自己過好日子，民眾過去2年多已經累積許多不滿情緒，對於過去投票造成的錯誤，這次選舉就是可以改變的時刻。

他並指出，這支廣告片分為30秒版以及1分鐘版等2種版本，在投票前將分別在電視台及網路上播放。