台灣選舉前夕 美航母集結西太平洋海域

美軍屬於活動部署的4艘航空母艦，將會有2艘集結在西太平洋海域。圖為美國航空母艦「史坦尼斯號」。（圖擷取自USS John C. Stennis臉書）

2018-11-15 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空母艦「史坦尼斯號」打擊群離開夏威夷附近海域後，朝由美國海軍第七艦隊戍守的西太平洋前進，加上原本就部署在東亞的「雷根號」航母打擊群，美軍屬於活動部署的4艘航空母艦，屆時將會有2艘集結在西太平洋海域。分析認為，美軍重現2年前雙航母威脅中國的態勢。

《美國海軍學會新聞網》（USNI News）公布的美艦隊動態顯示，除了美國航空母艦「史坦尼斯號」打擊群（USS John C. Stennis CVN-74）目前位於夏威夷海域；航空母艦「雷根號」打擊群（USS Ronald Reagan CVN-76）剛結束在菲律賓海域的美日加「利劍2019」聯合軍演；航空母艦「布希號」（USS George H.W. Bush CVN-77）正在西大西洋進行例行軍演；航空母艦「杜魯門號」（USS Harry S. Truman CVN-75）則剛結束「三叉戟接點」北約聯合演習。

美國智庫「戰略預測公司」（Stratfor）先前透露，史坦尼斯號離開夏威夷海域後，朝由美國海軍第七艦隊戍守的西太平洋前進，未來是否在西太平洋一帶有相關演訓活動，值得觀察。

綜合媒體報導，國防部長嚴德發表示，史坦尼斯號目前位置在夏威夷海域，雷根號則位於日本海域，雖然美國的軍演不會向我方告知，但目前沒有軍演的跡象。

中國軍事專家王雲飛認為，這是美國印太戰略和國防部長馬提斯（James Mattis）航母「神出鬼沒」戰略的一部分，有影響中國與東協簽訂「南海行為準則」的意圖，但與台灣選舉無關。