李進勇今晚造勢被踢館 張麗善的兒子衝進場嗆聲

李進勇競選總部指對手開民主倒車，譴責惡風世襲。（記者詹士弘攝）

2018-11-14 23:11

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕競選連任的雲林縣長李進勇今晚在莿桐舉辦座談會，國民黨雲林縣長候選人、立委張麗善的兒子張席維突然現身「踢館」；張維席指著李進勇大喊「你說三小」、「我張麗善的兒子」、並飆一字「國罵」，最後被警方架開；李進勇競選總部事後譴責非理性行為，強調不能讓雲林民主開倒車，並譴責惡風世襲，但體諒張席維年輕氣盛，只備案不提告。

張麗善3名子女稍晚在競選總部發言人周柏吟陪同下召開記者會，譴責李進勇公然說謊、抹黑年輕人，是不合格的縣長。

李進勇競選總部發言人張凱傑表示，莿桐鄉長廖秋蓉今晚舉辦座談會，縣長李進勇受邀演講，談到張麗善於三月時曾大動作指出蒜價會崩盤，事後卻查出其子張席維從事的就是蒜頭生意，講完這句話後，張席維就從旁邊突然出現意圖衝上台，並飆國罵，結果被攔阻下來；第一時間警方有錄下影片存證，他們也至分局確認有這樣的事實。

張凱傑說，張席維兩度干擾李進勇發言，隨行人員只是保護性將雙方隔離，支持者也非常理性，未惡言相向，但張席維在別人合法的集會場所中作出非理性行為，甚至飆國罵抨擊縣長及演講者，是非常不民主、不禮貌，根本開民主倒車，他們予以譴責。

張凱傑轉述，李進勇當下要張席維不要衝動，指合法的集會場所不應該作非理性打擾，如果認為他的發言有不實之處，歡迎訴諸法律。

李進勇表示，明白也諒解年輕人不成熟的行為，但不論是蒜頭或水井議題，張麗善都不曾出來面對，而不是讓他的兒子進行非理性的干擾。

張凱傑說，選舉日只剩9天，如果對方持續這種非理性行為來干擾民眾及正常集會活動，是破壞雲林的選風，呼籲選舉應該回歸理性競爭，請回到理性。

張席維則激動落淚指出，晚上接到支持者通知，媽媽的看板遭人破壞且逮到嫌疑人，他與周柏吟前往莿桐了解，李進勇正好在對面召開座談會，現場有許多社區長輩，聽到李進勇又在抹黑、造謠他進口蒜頭一事，當場發聲質問捍衛清白，並沒有任何暴力行為。

周柏吟表示，張麗善三個子女勇敢站出來面對抹黑、造謠，就是不忍熱愛的家鄉被傷害，也呼籲選民要擁抱善良，不容忍邪惡及謊言。

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