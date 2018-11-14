林佳龍今晚烏日音樂造勢 與余天合唱「回鄉的我」

林佳龍今晚在烏日參加後援會舉辦的音樂造勢晚會，跟余天兩人一曲「回鄉的我」嗨翻全場。（記者蘇金鳳攝）

2018-11-14 21:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「台中市烏日區林佳龍市長連任後援會」十四日晚上為市長林佳龍在烏日寶林寺舉行音樂晚會，不但安排眾多在地樂團表演，市長林佳龍還跟新北市黨部主委余天高唱「回鄉的我」；林佳龍強調，任市長四年，在烏日有很多建設，如捷運綠線，還有區段徵收、招商，讓烏日人土地增值，讓烏日更好。

「台中市烏日區林佳龍市長連任後援會」十四日晚上為市長林佳龍在寶林寺舉行「咱龍係台中隊 佳龍揪咱來聽歌」音樂晚會，邀請本土樂團、藝人王彩樺、民進黨新北市黨部主委余天子女及余天本人來表演，眾人與台下的支持者互動熱絡，當選聲不斷。

立法院副院長蔡其昌則細數林佳龍的政績，也呼籲烏日人要支持第三選區的二位市議員候選人陳世凱及張家銨。

余天在高歌一曲「思慕的人」之後，介紹林佳龍出場，余天用詼諧的口吻指稱，烏日是副都心，花博又辦得如此好，林佳龍都沒有早講，早知道他就可以在烏日買房子，並且跑去看花博，政績如此好，一定要支持林佳龍連任。

林佳龍表示，烏日是台中市的門戶，有高鐵及台鐵，他任市長，在烏日做了很多建設，如捷運綠線，而烏日特定區未來會擴大，住在烏日的人土地會增值。

他還表示，前竹區域徵收是他爭取下才保留，還有九德區域徵收，他還為烏日招商，如ATT購物中心要蓋在烏日，以後烏日人不用進入市區逛購物中，還有大型物流中心，還有烏日林新醫院。

他表示，有人說台中市經濟差，但每年增加二萬人 ，還被說有空污未改善，但他已要求減中火減煤及降載，在減少空污非常努力在做。

此外，他還推動托育托老一條龍，還有敬老愛心卡，要照顧老人。

隨後，他與余天跟眾人高唱「回鄉的我」，眾人高喊「當選」，讓活動進入高潮。

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