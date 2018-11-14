保證新竹永續繁榮 馬英九懇託票投楊文科

前總統馬英九力挺新竹縣長候選人楊文科，今晚在竹北天后宮與現場支持者一同呼喊「國民黨，全壘打」！（記者廖雪茹攝）

2018-11-14 19:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前總統馬英九今天第4度到新竹縣，陪同國民黨縣長候選人楊文科在竹北市等地車隊掃街拜票；馬英九表示，唯有支持懂經濟、結合科技產業和行政經驗的楊文科，才能保證新竹的永續繁榮，所以他懇請鄉親24日這一票一定要投給楊文科。

馬英九今天下午陪同楊文科車隊掃街，一路從橫山、芎林、寶山到竹北等4個鄉鎮市，並由國民黨竹北市長候選人楊敬賜、立委林為洲、前立委葉芳雄、天后宮主委林啟賢及黨籍候選人陪同，在竹北天后宮上香。

馬英九致詞表示，新竹科學園區成立後，38年來成為台灣經濟發展的龍頭，方法就是吸引人才回國，研發製造產品，再銷售國外賺錢，造就新竹市人均所得甚至超過台北。現在重要的是，新竹榮景要繼續做到，所以要找一個懂經濟、懂科技、懂行政的人來當新竹縣長，才能保障竹科的繁榮能夠永續，這就是他為什麼要推薦楊文科。

馬英九說，楊文科在竹科、中科服務30幾年，又在新竹縣政府擔任秘書長、副縣長，科技產業和行政經驗結合，才能保證新竹的永續繁榮，所以他懇請大家24日這一票一定要投給楊文科。

楊文科表示，他要為新竹縣未來30年來打拚，因為要「拼經濟、重教育、享福利」，經濟好、一切都好，想辦法一定有辦法，他相信只要一起努力，新竹一定能夠揚名世界，冠居台灣，成為安居樂業的好地方。他懇請鄉親支持國民黨提名的所有候選人，最後並和馬英九與現場支持者一同呼喊「國民黨，全壘打」！

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