一語驚醒夢中人！雞排妹：韓國瑜去高雄做直銷的

雞排妹（右）形容韓國瑜（左中）宛若直銷會長，告訴大家天馬行空的想法卻堅稱能夠發財。（資料照）

2018-11-14 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕距離九合一大選還有10天時間，國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜爭議不斷，藝人雞排妹近期內對於韓國瑜的行為做出見解，認為韓國瑜的造勢活動宛若直銷大會，而韓國瑜就是「來做直銷的」。

雞排妹在《三立電視台》「驚爆新聞線」節目中表示，直銷人員往往會替與會者建構「遙不可及的夢想」，韓國瑜多次闡述若當選市長後，可以開始在高雄轄境內挖出石油、人口數量也能提升至500萬人，這些說詞如同「天馬行空」的直銷，不過會補上一句這「絕對有辦法做到」。

雞排妹提到，韓國瑜在造勢場合中說的話，配上來自現場、網路中韓國瑜粉絲的擁戴，讓自己覺得這種景象真的有如直銷大會，韓國瑜好似頂著高雄市長候選人的頭銜，卻告訴大家每個人都能發財，可看出骨子裡就是在從事直銷行為。

許多「爆政公社」網友聽聞雞排妹發言，認為「一語驚醒夢中人」，紛紛留言指出「你聽過安麗嗎」、「等著被砲吧」、「喜韓兒來吧來吧，秀出你們的下限吧」、「黃安全力支持妳敢嘴」、「超級貼切」、「簡單說就是誇大不實」、「韓粉出征，笑到往生」。