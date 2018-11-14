鄭朝方快閃竹科公司 為鐵粉支持者獻唱

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方前往新竹科學園區宣傳政見，中午特地到智邦科技公司，履行對鐵粉Vicky要現身的承諾，還獻唱競選歌曲「新方向」，快閃科技廠。（鄭朝方提供）

2018-11-14 15:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，13日前往新竹科學園區宣傳政見，中午特地到智邦科技公司，履行對鐵粉Vicky要親身現身的承諾，還獻唱競選歌曲「新方向」，用歡樂氣氛，快閃科技廠。

鄭朝方競選團隊表示，「大新竹共好」不只能在新竹縣發生，在新竹市，也能看到雙雄合體。因為上回和新竹市長林智堅視訊，鄭朝方答應要現身，因此，13日趁著到竹科宣講政見的空檔，和智邦科技公司來個午餐會。

鄭朝方一現身，就吸引許多員工爭相排隊拍照並索取簽名。鄭朝方也開金嗓，為支持他的粉絲獻唱競選歌曲「新方向」，並與鐵粉Vicky合唱「屋頂」，還臉貼臉拍合照，令人感受到親和魅力，也讓住在新竹縣芎林的Vicky直呼：「年底這一票，一定投給你。」

Vicky說，自己長期在新竹市工作，對於新竹市4年前至今的改變，她深深有感，但下班回到新竹縣，卻看到家鄉沒有任何進步，因此很期望鄭朝方能夠用年輕人的衝勁與執行魄力，翻轉新竹縣，讓年輕人都能以竹縣子弟為榮。