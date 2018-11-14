捍衛台中光榮感 林佳龍：否定執政負能量激發綠營危機感

2018-11-14 12:36

〔記者張菁雅／台中報導〕六都市長選舉進入倒數計時，國民黨高雄市長候選人韓國瑜明天將與台中市長候選人盧秀燕再度合體，針對「韓國瑜現象」，台中市長林佳龍今日接受《蔻蔻早餐》廣播節目專訪時指出，韓國瑜激化藍營熱情，但和台中沒有淵源，在台中外溢效應有限。他也說，綠營支持者的熱情已經回來，未來10天將化危機為轉機，捍衛台中光榮感。

距離投票日只剩10天，《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻詢問林佳龍這次選舉是否壓力比較大？林佳龍表示，上次是挑戰者，心情較快樂，這次是執政者，責任較大，尤其當對手為了打敗他，把台中說的一無是處，他的心會疼，台中在進步中，哪裡可以更好，希望大家來探討，而不是否定台中。

至於選前10天關鍵，林佳龍說，藍綠基本盤都差不多，選舉到了最後是動員比賽，動員是讓潛在支持者去投票，藍營以否定方式動員，屬於負面能量，他一向主張正面能量，這兩股力量正在較勁。藍營支持者已經集結，表態度高，綠營還未集結，但經過這一波衝撞，可以感受到支持者熱情回來了，原因有2個，一個是藍營集結引起綠營恐慌，一個是負面能量過頭時，挺林佳龍的人被刺激，這些人本來因為大環境而不投票，現在找到投票的動力，因此他將「化危機為轉機，捍衛台中光榮感」。

林佳龍也說，施政4年努力成果，相信市民有感，現在花博的正面效果也在發酵中，花博開幕到現在已超過70萬人次參觀，有1/5是在地人，會透過宣傳擴散感動更多人去欣賞花博；另外，綠川與柳川整治、舊城新生、治安改善、捷運及鐵路高架化等建設，現代國際都市景觀一步步實現，這些成果對比4年前更進步，若選舉抹黑否定他、否定台中，也相信台中人會起來捍衛。

周玉蔻也問林佳龍如何看「韓國瑜現象」，林佳龍表示，「韓國瑜現象」有風潮，激化藍營熱情，但這是兩面，找韓國瑜來台中站台，變成韓國瑜是A咖、盧秀燕是B咖，而他是現任市長，是A咖，不需要選民因為別人支持而考慮投他，且韓國瑜和台中沒有淵源，形象不一定適合，台中市民期待有國際觀、外文能力、能代表城市光榮的市長，所以外溢效應有限，但也給綠營支持者危機感，非投不可。

對於國民黨派系整合，林佳龍則認為，國民黨是在原縣區議員層次的整合，派系進行正副議長協調，整合是必然，但他跨越派系，現在選民自主性很高，他推估原縣區在市長、市議員選舉會分裂投票，有信心自己能取得支持。

另外，林佳龍昨晚在政見辯論會上宣示連任後將做滿4年任期，他今天強調，擔任台中市長是一生最光榮的事，他以「千辛萬苦不轉彎，一心一意為台中」理念持續為大台中服務，因為台中做好，就對台灣好，他很珍惜做台中市長，未來4年會一樣努力認真，用生命愛台中，奉獻人生中最精華時光、智慧、經驗來服務。對於未來是否會擔任政院長或內閣首長，甚至參選總統？林佳龍也明白回答「沒有打算」。