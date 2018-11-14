新北2里長涉賄選 1聲押1交保

2018-11-14 10:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市泰山區施姓里長候選人與永和區唐姓里長候選人涉嫌饋贈茶葉禮盒、招待旅遊方式賄選，新北地檢署昨約談2人到案，今凌晨依有勾串共犯之虞，向法院聲押禁見施姓里長候選人，唐姓里長候選人以25萬元交保。

新北地檢署接獲檢舉情資，新北市泰山區施姓里長候選人涉嫌以贈送禮盒等物賄選，檢察官何克凡昨指揮調查局新北市調查處、新北市政府警察局林口分，至施姓里長侯選人位於新北市泰山區住處等共7處搜索，查扣茶葉、茶盤等物，並約談8人到案。

檢調調查，施姓里長候選人涉嫌於6月間，陸續致贈茶葉禮盒給里民；9月間，贈送茶盤給里民，以尋求支持，檢方訊後認他涉犯選罷法第99條之賄選罪嫌重大，且有勾串證人情形，向法院聲請羈押禁見。

此外，永和區唐姓里長侯選人也涉嫌招待旅遊賄選，檢察官彭馨儀昨指揮調查局新北市調查處、新北市政府警察局永和分局，至唐姓里長侯選人位於永和區住處等共4處同步執行搜索，查扣手機、旅遊資料、名冊等物，並約談涉嫌人及證人共4人到案。

檢調調查，8月間，唐姓里長候選人父親涉嫌以員工教育訓練旅遊名義，招待里民旅遊方式，幫唐姓里長候選人拉票，受招待里民每人只花500元，可享一日遊車資及當日花費，市價行情每人超過500元。

檢方訊後，認為唐姓里長侯選人及其父親涉賄選罪嫌重大，但無羈押必要，分別以25萬元、30萬元交保。

新北檢呼籲候選人及支持者均應秉持公開、公正、公平原則投入選舉，不買票、不賣票，並提醒民眾踴躍檢舉不法。檢舉賄選專線「0800-024-099」撥通之後按「4」，通報賄選情資。