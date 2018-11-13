苗縣長選戰雙徐拚政見 免費營養午餐尬觀光消費券

2018-11-13 17:40

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選戰倒數，苗栗縣長雙徐之爭積極宣傳政見，盼爭取選民認同。無黨籍徐定禎主推免費營養午餐、課後輔導，強調苗栗有足夠經費編列教育預算，使孩子能安心成長；國民黨徐耀昌則擬發放最高1000元的觀光消費券，搶攻國內旅遊市場，振興苗栗觀光產業。

徐定禎表示，依目前苗栗縣政府每年預算規模約200億，扣掉人事、行政、經常性支出等，約剩80億可彈性分配於各治理項目，免費營養午餐經費不成問題，當選即可落實，且將結合分區中央廚房和在地食材系統，使老、青、幼皆能受惠。

徐定禎說，未來將提出財改方案，半年內向中央拿回財政自主權，後續則要活化公共資產，將使用率低的公園改為親子、寵物、休閒公園，閒置館舍如城市規劃館則改造為數位APP館，導入數位APP辦公室、共同辦公空間等。

徐定禎還提出公共路網再造，藉電子票券整合縣內客運班次，再依人口密度與區域重新規劃路線；另，主張恢復敬老點數至1000點，鼓勵長輩搭乘大眾運輸工具；結縭60年以上的老夫婦皆可享鑽石婚禮金。

爭取連任的徐耀昌則目標將苗栗打造為「觀光科技大縣」，首項利多為發放苗栗縣觀光消費券，以公部門結合民間資源，，規畫100元至1000元的消費券，發放給苗栗縣民以及預約苗栗在地輕旅行的觀光客；第二則是UBike前30分鐘免費優惠期限，從原定明年6月展延至明年底。

徐耀昌說，苗栗為客家大縣，農產富饒，縣政發展將以農業、客家為主軸，持續招商引資、開發觀光特色。除了現有的山線三義、南庄雙慢城外，未來也將於竹南、後龍、通霄、苑裡等海線四鄉鎮推動國際慢漁運動， 並向中央申請「苗栗縣黃金海岸沿海鄉鎮風景特定區規劃」。

此外，徐耀昌宣示將針對縣府各局處擬訂16大部門發展計畫，加強各局處橫向溝通合作，並針全縣18鄉鎮市形塑一鄉鎮一特色，從村里、鄉鎮市、縣府，由下而上到中央，全方位落實施政願景。