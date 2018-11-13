韓國瑜造勢海報洩底！ 學者：刻意塑造「素人色彩」破功

2018-11-13 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜「三山大會戰」最終場將於14日在岡山登場，據報導，屆時韓國瑜將與國民黨台中市長候選人盧秀燕、新北市長候選人侯友宜同框合體。師大政研所教授范世平貼出一張網路流傳的韓、盧、侯「岡山大會戰」的合成海報，認為這將使韓國瑜刻意塑造白色與素人色彩的苦心「前功盡棄」。

「藍營內部廣傳的海報，同溫層大爆發。」范世平在臉書以此為題貼出一張「岡山大會戰」的海報，圖中韓國瑜、侯友宜及盧秀燕三人穿著美軍軍服、戴著有國民黨黨徽的軍帽敬禮，背景有螺旋槳飛機、戰車及軍艦。

范世平表示，「非常佩服海報設計者的電腦合成技術，但是把二戰時的螺旋槳飛機與現代化戰車混在一起，是缺乏專業知識還是搞穿越劇？三個大兵頭戴國軍軍帽（事實上國軍沒戴貝雷帽）卻身著美軍軍服，這種混搭頗好笑。」

他認為，這張殺氣騰騰的海報的確讓藍營熱血沸騰，準備大開殺戒，看得出藍營累積已久的憤怒；但是當韓國瑜與支持者高唱軍歌「夜襲」，加上這張海報，韓國瑜原本刻意塑造白色與素人色彩的苦心，前功盡棄！「而那個黃復興黨部的軍系立委又回來了」。

范世平還說，這張海報從造型到用詞非常有「八百壯士」的感覺，恐怕會把中間選民給嚇跑。