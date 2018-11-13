心疼支持者被網軍洗版 陳其邁：網路抹黑，到我為止！

民進黨高雄市長候選人陳其邁今上午由立委李昆澤等人陪同掃街拜票，熱情支持者搶著與他握手。（記者方志賢攝）

2018-11-13 11:34

〔記者方志賢／高雄報導〕許多文化人、音樂人力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁後，其臉書遭網軍霸凌、血洗攻擊，陳其邁今呼籲「這些網路抹黑，到我為止！」他承擔所有批評指教；陳也批國民黨市長候選人韓國瑜以「義勇軍」合理化網軍的霸凌行為，為民主政治做了最惡劣的示範！

選戰倒數，陳其邁今上午與民進黨立委李昆澤、4名市議員候選人議長康裕成、何權峰、鄭孟洳、洪平朗在覆鼎金保安宮集合後，進行三民東區掃街拜票。

陳其邁行前受訪表示，文化人小野、柯一正、陳芳明、藝人詹雅雯、音樂餐廳「藍色狂想」老闆紀華朗等人陸續跳出來挺他，卻在網路上竟遭到霸凌、攻擊抹黑，讓他感到很心痛。

「這些網路抹黑，到我為止！」陳其邁說，民主政治對不同支持對象應彼此尊重，也是言論自由的表現，一些攻擊他的流言，都是簡體字或海外帳戶，是有系統網軍的作為，進行大量海量的抹黑，是惡劣的選舉操作。

陳其邁說，PTT內許多重複的帳號，從他辯論會開始到結束，抹黑他戴耳機的假消息就大量海洗，旗山造勢晚會也是這樣，「沒有離開可以硬坳成不要離開」。

他說媒體作為社會公器，必須善盡查證責任，但PTT即使有澄清、媒體也查證，PTT還是海洗啊，清查這些帳戶都是同一批人，長期網路抹黑、霸凌，他身為候選人應該承擔所有批評指教，但抹黑也要適可而止。

陳其邁批韓國瑜竟以「義勇軍」合理化網軍的霸凌行為及影片造假，為民主政治做了最惡劣的示範，離投票日最後十天，市民做聰明、有智慧的決定，看是誰在發動網路霸凌？誰在發不實的假消息？呼籲選民用選票讓台灣民主更進步！