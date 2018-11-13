憤告「府城綠西瓜」粉專抹黑 蔡筱薇籲譴責選舉歪風

2018-11-13 10:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區市議員候選人蔡筱薇今上午到台南地檢署按鈴控告在網路上刊登抹黑文章的「府城綠西瓜」粉絲專頁，惡意刊登散佈不實謠言。蔡筱薇表示，不能容忍這種劣質廉價的選舉粉專繼續散佈假新聞與假消息，否則民主選舉會被毒害到枯萎，呼籲大家一起譴責這種負面選舉的歪風惡行。

據了解，12日「府城綠西瓜」粉專貼文指出，林立委年初離婚後，蔡助理身分扶搖直上，只見新人笑、不見舊人哭，林委員與蔡助理還公開騎給大家看（11日週日騎單車活動），蔡助理受到滿滿加持，讓東區其他民進黨議員只能羡慕，特別是蔡旺詮倒戈過來新潮流後，還被柱仙、憲哥搓圓捏扁，心裡真是百感交集。

對於林俊憲被「府城綠西瓜」指已離婚，蔡筱薇駁斥連說，沒有、沒有這樣的事，林委員沒有離婚，是這粉專散布不實謠言，令人痛心。蔡筱薇並由律師陪同開庭、向檢察官提出言詞告訴。

對此粉專貼文，蔡筱薇氣的嚴詞痛批，「為什麼年輕女性參選要受到有色眼鏡歧視？」，蔡筱薇認為任何人都不應該用這樣影射、造謠的方式作為政治鬥爭的工具。她指出，其實這個粉專在競選期間設立，明眼人都看得出來這是屬於某陣營的側翼粉專，長期散佈假新聞與假消息。她不能放任這樣的粉專長期污辱台南人、欺負女性同胞，幕後黑手是誰她已經大概了解，要求警方嚴加偵辦找出證據，將這人繩之以法。