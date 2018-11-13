桃市長政見會》桃園版蜂蜜檸檬？無黨籍朱梅雪要鄭文燦喝一口

2018-11-13 10:22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市市長選舉公辦電視政見發表會今天登場，第二回合由銘傳大學社會科學院院長紀俊臣針對桃園航空城未來4年開發提問，不料，無黨籍桃園市長候選人朱梅雪第一個發言卻不直接回答問題，而是無厘頭拿出兩瓶水要大家猜，哪罐是石門水庫取出，哪罐是大潭藻礁取的，甚至還喝了一口聲稱是大潭藻礁取出的水，再拿給鄭文燦也要他喝一口，舉動一出，現場有人噴笑說，「說不定他喝的是蜂蜜檸檬」！

第二回合由銘傳大學社會科學院院長紀俊臣，及開南大學公共事務管理學系主任陳啟清分別向候選人提問，各6分鐘，紀俊臣提問表示，行政院將2019年定義為地方建設元年，桃園航空城可以扮演什麼創新角色，身爲市長如何推動開發與開源。

但朱梅雪卻完全不理發問，帶著工人帽的他，從辯論講台上拿起兩瓶水，先要大家猜哪罐是從石門水庫取用平常民眾喝的水，哪罐是大潭藻礁取出，花了足足快4分鐘砲轟政府放任廠商違法，讓污染源流入海岸，接著說自己要喝一口大潭藻礁的水，便拿起其中一罐水倒進杯子裡，喝下一口後他說：「摁，是鹹的」，此舉一出，現場有人傻眼、噴笑：「蜂蜜檸檬」！

朱梅雪喝完水，拿起手中的水杯走到台前給鏡頭拍攝，接著走往鄭文燦所站之處，並把水放在他桌上，要他也喝一口，只見鄭文燦面無表情，不予理會，朱梅雪花了近4分鐘讓全場傻眼後，才用僅剩的時間回歸正題，表示自己不反對航空城計畫，但老百姓的土地不能隨便被徵收。