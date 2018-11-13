高雄選戰成中美角力戰場 學者分析北京「一石三鳥」算計

范世平認為，高雄市長選戰其實是「中美大戰的延續」，並分析北京的「一石三鳥」算計。（資料照）

2018-11-13 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選即將在24日登場，高雄市長選戰是各界注目焦點之一，然而台灣師範大學政治所教授范世平認為，高雄市長選戰其實是「中美大戰的延續」，這場選舉不僅是陳其邁和韓國瑜之間的競爭，也是台北與北京、中國與美國的競爭。

范世平昨日在臉書發文表示，美國認為，若是韓國瑜當選高雄市長，即為中共對台工作的一大勝利，總統蔡英文不但要辭黨主席，2020年能否選總統都是問號；這也代表陳菊在高雄多年的施政成果遭市民唾棄；更是斷送陳其邁未來的從政之路，這就是北京「一石三鳥」的算計。

范世平指出，若韓國瑜當選後，國民黨將從高雄重新站起，2020年總統大選勝算大增，中共也將重新控制台灣，讓台灣從「親美反中」走向「親中反美」。范強調，馬英九最近提出的「不排除統一」就是個訊號，這將使得美國圍堵中國的「印太戰略」出現重大破口，甚至完全失敗，中國也將趁勢反擊美國。

針對韓國瑜政見中強調「貨要出去，人要進來」，范世平認為，其實就是要把貨賣到中國、引進中客，韓國瑜之所以都沒講清楚貨要去哪、誰要進來，是因為他怕這樣說會嚇跑中間選民，因為有人會擔憂高雄成為中共和統促黨在南台灣的根據地。