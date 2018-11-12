國民黨桃高基「國勝利」連線 陳學聖提新四不一沒有

陳學聖今晚在造勢晚會提出新的四不一沒有。（記者陳昀攝）

2018-11-12 21:17

［記者陳昀／桃園報導］高雄市長候選人韓國瑜今晚赴桃園為同黨市長候選人陳學聖站台，陳學聖也提出「新四不一沒有」，強調自己絕對能勝任桃園市長，並與高雄、基隆連線合作。

「不減少社會福利、不會有『乾爹』、不會有『副聯會』、不會公安放水，沒有包袱！」陳學聖說，他不會浪費錢，讓桃園欠債、變成下一個高雄，也不會放任乾爹乾媽乾兒子喬事情，凡是清白清楚，局處首長更不能組聯誼會喬事，要廉潔有效率，更重要的是，不能公安放水，再讓任何人犧牲，這一切都是因為自己沒有包袱；這些字句顯然都是衝著現任市長鄭文燦而來。

陳學聖與韓國瑜今天在桃園區陽明公園舉辦合體造勢，並邀來基隆市長候選人謝立功一同組成「國勝利」大連線，不少人為韓國瑜而來，進場100公尺路程，花了25分鐘才通過，「韓國瑜我愛你」的喊叫聲此起彼落，韓國瑜也幽默笑答：「對不起我結婚了！」

「為什麼我們的國家會變這樣？」韓國瑜說，這兩年民眾過得非常不快樂，老人懷念過去、壯年人擔心現狀、年輕人害怕未來，他說，縣市首長比總統更重要，對老百姓更有影響，基隆有海港、桃園有機場、高雄陸海空都有，三縣市可以聯手打造最棒的觀光線路，把農漁產品一起賣出去。