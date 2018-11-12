台南市長政見會 黃偉哲：延續台南的光榮感

民進黨台南市長候選人黃偉哲表示將延續台南的光榮感。（記者劉婉君攝）

2018-11-12 20:52

［記者劉婉君／台南報導］台南市長選舉第一場公辦政見發表會今天晚上登場，民進黨台南市長候選人黃偉哲表示，他是公務家庭出身，當選後會尊重文官體制，扮演文官與市民的橋梁。台南市的建設雖然還未完完美，但最忌諱的是批評自己的家園，他會與大家一起打拚，一同延續台南的光榮感，讓台南邁入下一個四百年。

黃偉哲表示，他回來故鄉20幾年，選舉是一時的，希望在過程中留下願景和希望。大家都知道他擔任過國大代表、擔任立委，但他其實也曾失業、創業失敗，所以了解青年在創業時需要政府給予什麼幫助。

他的五項願景包括讓年輕人不論是找工作或創業，都有發揮的空間，未來市府會積極設立產業創業園區，打造安心立命的好地方，到國外招商，也讓更多年輕人回來；讓台南的年輕人可以安心生養教育下一代；讓老年人在退休後可以在台南好生活，建立完善的長照系統；並讓來台南的旅客真正體會到悠閒慢活；讓開工廠的人可以找到土地、企業主可以到員工，幫忙解決缺水、缺電、缺人力的問題，未來讓更多鮭魚回來台灣生活。

他也提出五個發展主軸，包括文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉、希望家園。南科是台南最重要的經濟引擎，台積電新廠完成後，搭配週邊產業鏈的擴充，將再邁向高峰，沙崙智慧綠能城將成為另一個新的經濟引擎，估計年產值百億、創造8000多個就業機會。未來並將打造農漁冷鏈雙核心，讓農漁產品從採收、捕獲、到加工、包裝，都是在恆溫冷鏈的作業環境下，維持台灣農漁產品外銷時的賣相與品質。未來也要成立智慧城市辦公室，讓各局處能透過更有效率的方式服務民眾。