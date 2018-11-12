雲林輔選 朱立倫：和張麗善聯手打敗3大敵人

新北市長朱立倫和雲等人聯手打敗雲林3大敵人。（記者廖淑玲攝）

2018-11-12 20:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕新北市長朱立倫今天下午南下雲林輔選，和雲林縣長候選人張麗善聯手，誓言一起擊破「農產賣不出、經濟不景氣、雲林不幸福」的雲林3大敵人，並陪同張麗善車隊掃街，呼籲雲林鄉親力挺張麗善。

朱立倫表示，雲林與新北市關係密切，因為新北市就是過去的台北縣，有非常多的雲林旅外鄉親定居，也是北台灣最大的蔬果集散地，他擔任新北市長、張麗善擔任立委任內，努力推動新北市學校「有機營養午餐」，也是使用雲林生產的有機蔬菜。

朱立倫強調，他多次到雲林看契作農產，呼籲農民支持最關心農民的張麗善，相信張麗善絕對有能力讓雲林的農產品順暢的銷售到大台北地區，甚至海外市場也沒問題。

張麗善辭去不分區立委後，替補的林奕華請張麗善放心，她一定會承接張麗善的專業問政，未來和張麗善合作，以新北市推廣公托公幼的經驗，給予張麗善及雲林縣相關的協助，讓雲林的年輕父母可以無後顧之憂。

張麗善感謝朱立倫擔任國民黨主席時提名她當不分區立委，讓她可以再次披上戰袍，完成過去未完成的任務，也感謝朱立倫對新北雲林鄉親的照顧，還幫忙斗六創下了3分鐘賣出1290箱文旦的紀錄，呼籲居住在新北市、戶籍在雲林的鄉親11月24日回雲林投票，設籍新北市的雲林同鄉也要支持國民黨提名的新北市長候選人侯友宜，讓新北與雲林的繼續合作無間。

朱立倫陪同張麗善、斗六市長謝淑亞、立委林奕華、前立委張嘉郡、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等人一起擊破雲林3大敵人，誓言為雲林人打造幸福未來。