「髮蠟哥」稱種菜血本無歸 官員酸：沒上農糧署網站

農糧署在今年9、10月就已上網公告「高麗菜種植超量預警。（記者顏宏駿攝及翻攝）

2018-11-12 12:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「髮蠟哥」自稱種高麗菜種到血本無歸，還把韓國瑜當救世主！一名農糧署中區分署的官員說：髮蠟哥如果經常上農糧署網站，就不會「血本無歸」，農糧署每個月都會統計全種苗場的出苗數，如果超量就會發出「預警」，今年9月就發去預警，如髮蠟哥有上網就該「分批量」種植。

該名農政官員說，「韓國瑜應該強烈建議，髮蠟哥不要忙著做直播主，多上上農糧署網站，網面都有很多菜農具備的專業知識，提前掌握就能避開風險」。

該名農政官員表示，農糧署因應「菜金菜土」問題，早就建立「菜苗預警系統」，他們從全台所有中大型的種苗場取得種苗販售資料，只要超過合理面積就會提前預警。

他說，今年8月間台灣中南部蔬菜產區出現連日豪雨，許多蔬菜田因過溼無法耕犁栽種而未播種，時序進入九月後，農民紛紛整地種植菜苗，農糧署監控發現，當時全台高麗菜的栽種超量，已作預警，許多媒體都有報導，農糧署中區也籲請農友自9月中旬起調整生產規劃、分批減種或轉作。

官員表示，產銷資料評估，高麗菜種植規模維持每旬180公頃，可保有合理價格，但依據大宗蔬菜供育苗量系統資料顯示，今年9月上旬高麗菜種植面積為210公頃，已超過合理種植面積，有災後復耕集中種植情形。

官員說，要當「專業農民」一定要多上網，多掌握資訊，才能提早避開風險，種苗場也知道這套「預警系統」，髮蠟哥會種到血本無歸，有兩種可能，一是遇到不肖種苗業者，隱匿資訊，其次可能髮蠟哥明知全台已經超量，還是跟他賭賭看，許多農民就是有這種「僥倖」的心態，結果種到賠本，才來怪政府。