涂醒哲請假不進議會 議長蕭淑麗向監院告發

嘉市議長蕭淑麗將向監察院告發嘉義市長涂醒哲、內政部長徐國勇，陳請予以彈劾。（記者丁偉杰攝）

2018-11-12 10:50

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市長選戰打進議會，市議會定期會今天上午開議，民進黨市長涂醒哲因投入選舉向內政部請假，不進議會，由副市長張惠博代理出席，以無黨籍投入市長選舉的市議長蕭淑麗發出新聞稿譴責涂醒哲及內政部長徐國勇，並將向監察院告發涂、徐二人，陳請予以彈劾。

涂醒哲競選總部總幹事陳茂松回應說，涂醒哲市長並非刻意規避市長至議會備詢的法定義務，涂依法請假後，即指定副市長張惠博為職務代理人，市政運作並不會因為涂請假而受到影響；選前1個月，參選連任的市長依法請假，不因任何黨派而有所不同，連前總統馬英九於參選連任台北市長時也是如此，輿論並不會因此批評馬請假去參與競選活動。

蕭淑麗說，日前議會臨時會及今起召開的定期會開會期間，涂都以請假形式、實質拒絕列席議會，內政部長徐國勇更以黨派之私、違法准假，嚴重斲傷現代民主法治國基本原則，逾越憲法與地方制度法規範地方自治團體首長行政權的基本界限，架空地方立法權，動搖民主社會基本核心價值。

蕭強調，為捍衛民主核心價值與憲政體制，她以議長身份公開嚴厲譴責外，將檢具事證，具名向監察院告發涂醒哲、徐國勇，陳請監察院予以彈劾。