超好聽！樂手混音北市長辯論會 阿伯男團歌頌「柯媽媽」

知名Youtuber將台北市長辯論會重新混音成阿卡貝拉，讓5個選將在台上一同高歌。（圖擷取自影片）

2018-11-12 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕在台北市長辯論會與政見發表會中，無黨籍候選人吳蕚洋因力推蜂蜜檸檬，加上高歌《愛江山更愛美人》而爆紅，吸引不少樂手幫忙伴奏或重新混音。而知名Youtuber又將台北市長辯論會重新混音成阿卡貝拉（a cappella），讓候選人在台上一同合唱、歌頌「柯媽媽」。

知名音樂教學頻道「好和絃」今（12）日推出新影片，將台北市長辯論重新混音，由其他4位候選人幫吳蕚洋和聲，影片中可聽到台北市長柯文哲從頭「柯」、「哲」到尾，國民黨參選人丁守中則是不斷「守守守中」，兩位負責節奏碎拍與低音進行，無黨籍參選人李錫錕則是用「唉」來強調重拍，最後民進黨籍參選人姚文智則唱和聲，從頭到尾都在歌頌「柯媽媽」。

影片一出也吸引不少網友，大家都覺得這次台北市長選戰變得有趣不少：「五位阿伯唱a capella，這畫面真有趣」、「原來是男團出道宣傳啊，我還以為是參選人辯論呢﻿」、「好妙阿哈哈，連聽好幾遍停不下來」、「好和諧美好的畫面」、「全台最強阿卡貝拉組合，由蜂蜜檸檬贊助播出﻿」。