心頭抓乎定！陳其邁陣營：大旗美4萬人造勢成功

2018-11-11 22:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長選戰民進黨、國民黨兩黨今天完成「大旗美決戰」，陳其邁陣營宣布約4萬人參加，造勢成功，評估雙方選情呈現五五波，部分地區劇烈拉扯，呼籲支持者在民調封關前2天，「心頭抓乎定」，不要相信對手誘導性的假民調。

在旗美造勢大會結束後，陳其邁競選辦公室總協調陳啟昱、總幹事召集人劉世芳、發言人林瑩蓉夜間8時開記者會，宣布有約4萬人湧進會場，造勢成功。

陳啟昱剖析與國民黨市長候選人韓國瑜旗美造勢差異指出，高美醫專面積約7千平方公尺，旗山體育場有1萬2千平方公尺，陳其邁會場的民眾溢流到馬路、舞台後方，遠多於對方。

他指出，造勢結束後，旗山體育館一張紙屑都沒有，反觀韓國瑜高美醫專造勢後，美濃地區一片狼藉，到處都是垃圾，他感謝民進黨支持者展現高水準民主素養。

陳陣營：到場支持者99%在地市民

陳啟昱說，韓國瑜旗美造勢當天，有「八百壯士」或反年改人士從各地南下，評估該場造勢有四分之一以上的人沒有投票權，而陳其邁的場合有99%以上都是高雄在地市民。

民調封關在即，劉世芳指出，鳳山大造勢後，台灣競爭力論壇或其他紙媒立即做出韓陣營領先民「調」，幫對方催票，陳其邁今天造勢會剛結束，就傳出台灣競爭力論壇明天要公布民調，她以台灣競爭力論壇上次柯文哲和連勝文台北市長選舉為例，指其作出「PK」民調，最後是柯文哲以57%贏得市長寶座。林瑩蓉也說，台灣競爭力論壇誘導性民調「前科累累」。

劉世芳強調，自選舉以來，對方的民調沒一項是真的，卻令人很緊張，「這麼多資金從那裡來？」擔心民調封關前，他們將選戰定格在「陳其邁會苦戰到底」，但事實上在政見會及旗美大造勢後，已經將支持者信心找回來，且還會持續加溫。

陳啟昱分析，目前的確是五五波，對方喊出「得三山者得天下」，事實上陳其邁在大旗山、大岡山示穩定領先，鳳山則是五五波，也就是原高縣區陳領先，原高雄市區則是拉扯劇烈，民調上雙方互有輸贏，但都在誤差範圍內。