「李榮貴」在新加坡？刑事局透露他可能身在...

刑事警察局指出，在台灣網路散布的假消息，可能來自中國。（本報合成照）

2018-11-11 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕先前臉書上出現名為「李榮貴」的用戶，對民進黨籍高雄市長候選人陳其邁與總統府祕書長陳菊放出不實言論，意圖使人不當選，警方追查IP位置發現該用戶位於新加坡，但刑事局認為，有可能是中國用戶藉由VPN做跳板，獲取新加坡IP所為。

根據《美國之音》報導，刑事局研究員林書立指出，中國民眾若想使用臉書或其他國家的社群軟體，就必須藉由VPN之類的跳板程式，獲取他國IP才能成功翻牆，因此若詳加追查，會發現假消息來源可能位於中國，但也有機率是來自其他國家或地區。

刑事局偵九隊大隊長林建隆表示，像臉書、YouTube等境外公司，只能在符合設立國與使用國法律的情況下，可由我方請求調閱用戶資料，不過美國相當在意言論自由，誹謗、公然侮辱等案件並不在他們認定的違法範圍，因此無法直接將用戶資料提供我方調查。

偵九隊目前與偵查科、科技研發科組織「查緝假消息專責小組」，但林書立坦言，台灣並非國際刑警組織會員，偵辦跨國網路案件有一定難度，因此會透過境外公司，如臉書，谷歌在台窗口尋求協助；林建隆則提到，警方還是會依照嫌疑人在網路上留言、貼文等行跡，以人肉搜索的方式找出身分，或是派員出國、透過駐外警官獲得情資，不過這就要依照當事國的法律行事。