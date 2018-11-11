游錫堃、余天下鄉花蓮 替劉曉玫獻聲催票

2018-11-11 21:11

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長候選人劉曉玫今天分別在玉里及花蓮市競選總部舉辦懷舊老歌音樂會，前行政院長游錫堃、民進黨新北市黨部主委、秀場天王余天均下鄉玉里為劉曉玫強力催票；余天還謝謝劉曉玫，得知他罹癌後寄出多箱玉里有機米、金針、柚子，若劉當選「一定無條件幫玉里的米、水果代言！」

前行政院長游錫堃、立委蕭美琴、民進黨新北市黨部主委余天今為劉曉玫站台，藝人向娃、潘芳烈等人也登台獻唱多首老歌，讓支持者聽得如癡如醉；游錫堃除承諾要當劉曉玫的縣政顧問外，余天也強調「玉里米好吃」，要當農產品代言人。

游錫堃說，花蓮大山大海，天然條件不輸宜蘭，但缺乏一個有規劃與建設能力的縣長和縣府團隊，過去縣長「他們家做很久了，做了也是這樣而已。」劉曉玫擔任4屆縣議員，盼鄉親重新思考，給花蓮一個機會，自己也願意運用過去執政經驗，擔任縣政顧問，幫助花蓮建設。

余天則透露，他因罹癌開刀，劉曉玫知道後，寄出多箱玉里的米、金針及柚子，全是有機無毒農特產品，這才發現「玉里的米和水果有夠好吃！以前都不知道」，未來願意無條件擔任代言人，為行銷花蓮農產品盡心力。

劉曉玫說，感謝前院長游錫堃和主委余天過去一路的栽培和支持，選擇在玉里舉辦活動深具意義，當年玉長公路就是在游任內核定建設，若我當選花蓮縣長，一定會大力推動玉里和花蓮南區建設，並讓「農產品賣得出去、觀光客走得進來，企業願意來投資。」