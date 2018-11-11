假消息抹黑陳其邁 無黨籍候選人看不下去

民進黨高雄市長候選人陳其邁（見圖）最近老是被假消息糾纏，昨天被網路謠傳上電視辯論右耳戴耳機，今天又傳在旗津有人流傳老人年金將因他當選政策改變。（資料照，記者葛祐豪攝）

2018-11-11 18:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕真是惡毒！不僅網軍四處放假消息、假新聞，企圖影響高雄市長選情，高市旗津區還傳出抹黑耳語，造謡稱「票投陳其邁，以後老人年金沒得拿？」被具正義感的無黨籍市議員候選人麥郁馨察覺，緊急在自己的FB貼「有人在放毒」警語，感嘆選風被暗黑網軍所敗壞。

無黨籍候選人麥郁馨，是高雄市議員第六選區候選人，該選區參選爆炸，11人搶4席，現任市議員剛好藍綠各二人，現任優勢加黨的奧援，目前仍為藍綠廝殺局面，無黨籍候選人力拼突圍。

麥郁馨（綽號麥子）今於FB貼文：「有人在放毒！」、「旗津跑行程時聽到，票投陳其邁，以後老人年金沒得拿？」因旗津有惡毒謠言、耳語，有老人問她「是不是真的？」讓她驚覺假消息、抹黑耳語的可怕，po文提醒選民不要被騙。

網友也紛紛留言：「年金是國家政策，不可能隨便改」、「選舉日越近、什麼怪事都會發生」、「感覺高雄人太單純」，對於不是空戰假消息，現又出現陸戰抹黑耳語，陳其邁競選總部尚未回應，但選民已開始厭惡。

麥郁馨臉書貼文：